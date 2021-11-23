Москва, , 16:06 — REGNUM Кассовое исполнение федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинская область) на 2016 — 2025 годы» составляет 53%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотел бы обратить внимание, что исполнение программы Курил — 53%. На сегодняшний день кассовое исполнение — 53%, то есть половина денег, которые выделяются на Курилы, на сегодняшний день не используется», — сказал Макаров в ходе обсуждения поправок в проект федерального бюджета на 2022−2024 годы.

При этом, по словам главы комитета, «речь идет не о самом бедном регионе, у которого на счетах сейчас 12,2 млрд рублей, из них несвязанные депозиты составляют 9 млрд рублей».

Финансирование федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» урезано на 92%, обратили внимание на Сахалине.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко вслед за депутатами областной думы попросил увеличить финансирование региона из федерального бюджета.

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