Архангельск, , 16:05 — REGNUM В Архангельске ищут преступника, избившего девушку. Ранним утром на улице ее в обморочном состоянии обнаружила случайная прохожая.

Кулак Akhilesh Ravishankar

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Службе 112», ЧП произошло на улице 100-й Гвардейской дивизии в Исакогорском округе Архангельска.

Местная жительница, вышедшая с утра погулять с собакой, нашла у подъезда 20-летнюю девушку в обморочном состоянии, с признаками избиения, истекающую кровью. По словам заявительницы, у девушки была пробита голова и отрублен палец на руке. Пострадавшую госпитализировали в областную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, жительнице Кении отрубили руку за отказ выйти замуж.