Тбилиси, 23 ноября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после завершения голодовки улучшается, то, но есть неврологические проблемы. Об этом 23 ноября сообщил журналистам входящий в консилиум врачей Сандро Цискаридзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«О деталях не могу говорить, поскольку это специфические медицинские детали, обсуждать которые в широкой аудитории неэтично. Общая тенденция позитивная, однако, остаются определенные неврологические нарушения», — сказал Цискаридзе.

Он добавил, что для устранения этих проблем потребуется ещё какое-то время. На вопрос, позволит состояние здоровья экс-президента участвовать ему в суде, медик затруднился с ответом.

Ранее личный врач бывшего президента Николоз Кипшидзе заявил, что для него могут потребоваться дополнительно помощь психолога и психиатра.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября, а потом потребовал перевода в гражданскую клинику, так как у него ухудшилось состояние здоровья. Оппозиционные партии в связи с этим проводили акции протеста, несмотря на обнародованные кадры, как экс-президент ест. 20 ноября после обострения его перевели в военный госпиталь в Гори, и Саакашвили согласился прекратить голодовку. После восстановления его должны вернуть в тюрьму.