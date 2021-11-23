Москва, , 16:04 — REGNUM Сегодня, 23 ноября, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent растут на 0,54%, поднимаясь до $80,13 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть Finweb.hnonline.sk

«Несмотря на то, что ожидания ужесточения монетарной политики американского регулятора для сырьевых цен, скорее, негативны, нефть не спешит продолжать снижение.

Поддержка района $79 за баррель вновь, как уже несколько раз до этого на последних неделях, показала свою силу.

Ещё утром «медведи» продолжали свои атаки, пытаясь окончательно закрепить котировки ниже этого уровня, но в последние часы, не добившись успеха, отступили. Ведь, в конце концов, игра на понижение по нефти — это тоже рисковый актив.

А если заемные средства подорожают, ещё и не очень прибыльный. Тем временем, сделав в лице кандидатуры Джерома Пауэлла ставку на политику сокращения денежного предложения на рынке, администрация США тем самым определилась с основным методом борьбы с инфляцией.

Это снижает угрозу масштабных интервенций нефти из стратегических резервов и политического давления на ОПЕК. Так что можно надеяться, что в дальнейшем спрос и предложение на рынке энергоносителей будут регулироваться рыночными механизмами.

Возможно, текущий отскок даже побудит «быков» попытаться вернуть нефть в зону выше $82 за баррель, но значительное влияние на ситуацию окажут данные по запасам в США, которые выйдут 23 и 24 ноября», — пояснил эксперт.

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