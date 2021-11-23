Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM В социальных сетях появилось большое количество комментариев петербуржцев, недовольных предстоящим повышением оплаты проезда в общественном транспорте. Корреспондент ИА REGNUM изучил горожан людей на этот счёт.

Жетоны метро Петербурга Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Напомним, что с 1 января 2022 года в Санкт-Петербурге повысится стоимость разовой оплаты проезда в метро и наземном транспорте. Теперь жетон в метрополитене обойдется пассажирам в 65 рублей, а за проезд в автобусе, например, придется отдать 60 рублей. Также повысится стоимость проезда по многоразовым проездным.

Инициативу уже активно обсуждают пользователи интернета. Большинство комментаторов, естественно, выражает недовольство решением правительства города, ссылаясь на постоянное увеличение цен на всё (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена):

Антон Г.: «ЖКХ с 01.01 подорожает, проезд подорожает, цены и так растут каждый месяц. А зарплату никто не поднимает. Соответственно, народ становится всё беднее и беднее».

Своё возмущение подорожанием проезда также выразила и Вероника А., опубликовав следующий комментарий: «Откуда! Откуда подорожание?! <…> Только дай! Задолбали, зп повысьте! Объясните мне, откуда подорожание метро? Оно и так жрет миллионами каждый день! Троллейбусы на электропитании, мир сошел с ума».

Это же тему продолжает Саша И, апеллируя к тому, что деньги не тратятся на улучшение состояния транспорта.: «Я понимаю, если бы качество транспорта росло, а оно на месте топчется».

Некоторые пользователи выразили желание отказаться от услуг общественного транспорта. «Вы мне утро испортили! все, переобуваю самокат на зимнюю резину теперь!» — прокомментировала «Доктор Кератникова».

Нашлись и пользователи, которые увидели позитивное в подорожании проезда. «Власть каждый год напоминает об одном и том же, не подозревая о своих благих делах. Надо и жить и работать рядом, ходить пешком. Польза и для физики тела и для психики, для сознания», — написал Владимир В.

При этом приличную часть комментариев ИА REGNUM не может привести из-за обилия нецензурной лексики. Можно отметить лишь то, что новость вызвала большой эмоциональный отклик у пользователей.

Отметим, что при общем недовольстве подорожанием разовых и многоразовых билетов почти никто из пользователей не высказался об анонсированном снижении стоимости проезда в метро при оплате картой «МИР». Сейчас при оплате физической картой за проезд спишется 39 рублей, а в 2022 году пассажир заплатит 35 рублей.

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