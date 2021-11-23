Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Инсайдер billbil-kun раньше времени опубликовал новую подборку бесплатных игр для подписчиков сервиса Xbox Live Gold. Об этом 23 ноября пишет «Игромания».

Xbox Series X

Согласно утечке, в декабре 2021 года подписчики Xbox Live Gold получат доступ к The Escapists 2, Tropico 5, Orcs Must Die! и Insanely Twisted Shadow Planet. Microsoft пока не подтвердила эту информацию.

Напомним, что Xbox Live Gold — это сервис подписки для консолей Xbox, который позволяет геймерам пользоваться различными онлайн-функциями в играх. Помимо этого, они ежемесячно получают доступ к нескольким бесплатным проектам.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован новый трейлер онлайн-боевика World War 3