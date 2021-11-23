23 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 19:43 — REGNUM В Южной Корее обсудили место захоронения бывшего президента страны.

Чон Ду Хван (сс) AL CHANG

Как отметили в министерстве по делам патриотов и ветеранов, бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван, скончавшийся 23 ноября в возрасте 90 лет, не может быть похоронен на национальном кладбище в Сеуле рядом с героями.

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По их словам, экс-президент лишается данной привилегии на основании 4-го пункта 5-й статьи закона о национальном кладбище. То есть из-за судимости за государственную измену.

Отметим, что экс-президент Ро Дэ У, преемник Чон Ду Хвана, скончавшийся в прошлом месяце в возрасте 88 лет, также был лишён данной привилегии по тем же причинам.

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В настоящее время в живых остаются два бывших президента страны: Ли Мён Бак и Пак Кын Хе.

Напомним, что Чон Ду Хван был пятым президентом Южной Кореи, он пришёл к власти в результате военного переворота в 1979 году и правил страной с сентября 1980 года по февраль 1988 года. После отставки экс-президент был обвинён в коррупции, взяточничестве, а также в предательстве с целью захвата власти и приговорён к смертной казни, но затем президент Ким Дэ Чжун помиловал его.

«Тех, кто стоял во главе восстаний, теперь считают героями, а тех, кто эти восстания подавлял, преступниками», — отмечает coke***.

Национальное кладбище в Сеуле (сс) Kys951

«Да, он совершал ошибки, однако, считаю, что он преуспел в политике и экономике», — пишет mylo***.

«Все мы рано или поздно уйдем на тот свет», — утверждает jiko***.

«Согласен. Есть ли смысл хоронить на национальном кладбище человека, который убивал свой народ ради жажды власти?!» — вопрошает jang***.

«Единственное, в чем виноват Чон Ду Хван, заключается в том, что он не убил бывшего президента Ким Дэ Чжуна» — отметил coke***.

«Да, он совершал ошибки, но, по моему субъективному мнению, он был лучше нынешнего президента», — отмечает elec***.

«Он был великим человеком», — пишет drag***.

«Если бы он не подавил восстание, то сейчас мы бы жили хуже, чем в КНДР!» — предполагает 22pp***.

«Неважно, где он будет похоронен. Он как был героем, так им и останется», — отмечает zzan***.

Чон Ду Хван с супругой (сс) U.S. military

«Давайте тогда всех подзаборных собак хоронить на национальном кладбище», — предлагает nosa***.

«Вы когда-нибудь видели, чтобы преступников хоронили на национальном кладбище?» — интересуется blue***.

«Просто кремируйте его и рассейте прах в месте, о котором никто не узнает», — предлагает jong***.

«Национальное кладбище — это вам не свалка!» — отмечает eszr***.