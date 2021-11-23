Москва,
23 ноября 2021, 16:00 — REGNUM Сегодня, 23 ноября, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже прибавляет эфемерные 0,07%, торгуясь на уровне 74,87 рубля. Евро подрастает на 0,42%, до 84,2 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.
«Стало известно, что президент США решил оставить Джерома Пауэлла на посту главы ФРС США на следующий срок. Прежде на рынке муссировались слухи о том, что его преемницей на этом посту станет Лаэл Брейнард, являющаяся сторонницей мягкой монетарной политики, однако, видимо, в Вашингтоне решили не менять коней на переправе.
На этом фоне опасения того, что свёртывание программы выкупа облигаций с рынка начнется более быстрыми темпами, возросли.
Более того, ряд участников рынка полагает, что для обуздания инфляции ФРС придется как минимум трижды поднять учетную ставку в 2022 году.
Такое резкое сокращение денежного предложения на рынке, несомненно, приведет к бегству инвесторов в качество, что негативно скажется на стоимости рисковых активов по всему миру и темпах экономического роста. Также это может негативно отразиться на стоимости сырья.
Впрочем, российский рынок и отечественная валюта, подвергшиеся паническим распродажам накануне, на эти новости реагируют вяло — биржевые индексы даже несколько подрастают, рубль не спешит продолжать снижение.
Хотя в западных СМИ продолжают муссироваться фантазии о скором российском вторжением на Украину, продавать себе в убыток желающих немного.
Вероятно, в ближайшие дни котировки рубля смогут даже несколько восстановиться, особенно на фоне празднования Дня благодарения в США, когда российский рынок будет торговаться в условиях относительного затишья», — пояснил эксперт.
Читайте также: Панику на валютном рынке спровоцировали несколько значимых событий