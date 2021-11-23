Москва, 23 ноября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 23 ноября, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже прибавляет эфемерные 0,07%, торгуясь на уровне 74,87 рубля. Евро подрастает на 0,42%, до 84,2 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Доллары и евро

«Стало известно, что президент США решил оставить Джерома Пауэлла на посту главы ФРС США на следующий срок. Прежде на рынке муссировались слухи о том, что его преемницей на этом посту станет Лаэл Брейнард, являющаяся сторонницей мягкой монетарной политики, однако, видимо, в Вашингтоне решили не менять коней на переправе.

На этом фоне опасения того, что свёртывание программы выкупа облигаций с рынка начнется более быстрыми темпами, возросли.

Более того, ряд участников рынка полагает, что для обуздания инфляции ФРС придется как минимум трижды поднять учетную ставку в 2022 году.

Такое резкое сокращение денежного предложения на рынке, несомненно, приведет к бегству инвесторов в качество, что негативно скажется на стоимости рисковых активов по всему миру и темпах экономического роста. Также это может негативно отразиться на стоимости сырья.

Впрочем, российский рынок и отечественная валюта, подвергшиеся паническим распродажам накануне, на эти новости реагируют вяло — биржевые индексы даже несколько подрастают, рубль не спешит продолжать снижение.

Хотя в западных СМИ продолжают муссироваться фантазии о скором российском вторжением на Украину, продавать себе в убыток желающих немного.

Вероятно, в ближайшие дни котировки рубля смогут даже несколько восстановиться, особенно на фоне празднования Дня благодарения в США, когда российский рынок будет торговаться в условиях относительного затишья», — пояснил эксперт.

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