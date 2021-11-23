Волгоград, , 16:03 — REGNUM Новые автобусы для образовательных учреждений прибыли в Волгоградскую область. Ключи от транспорта 23 ноября получили все муниципалитеты, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Школьный автобус Kurganobl.ru

По школам распределили 99 новых современных автобусов — это самая крупная поставка в регионе. Все они оборудованы системами ГЛОНАСС, тахографами, ограничителями скорости и другими устройствами безопасности пассажиров. Школьный автопарк области теперь обновлён на 90%. По словам председателя регионального комитета образования, науки и молодёжной политики Ларисы Савиной, ежедневно спецтранспорт перевозит свыше 10 тысяч детей из 700 населённых пунктов, общая протяжённость маршрутов превышает семь тысяч километров.

С момента старта программы обновления школьного автопарка в Волгоградскую область поступило 460 автобусов.