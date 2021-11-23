Кишинёв, 23 ноября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В правительстве Молдавии еще рассматривают способы, как погасить задолженность перед Газпромом за поставки газа. Об этом 23 ноября сообщил вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Скидка на газ

«До сих пор «Молдовагаз» не нашёл коммерческого решения по закрытию текущего долга, — написал Спыну. — На данный момент этот долг составляет $74 278 446,91».

Министр отметил, что основная часть долга возникла из-за того, что в октябре Молдавия приобретала газ по цене $790 за тысячу кубометров, а тариф для населения остался прежним. В результате «Молдовагаз» не получил нужного количества средств на оплату полученных объёмов и задолжал за половину октября и за ноябрь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Газпроме заявили, что Молдавия, в соответствии с контрактом, должна была внести платёж 22 ноября, но этого не произошло. Условия контракта составлены так, что Газпром может прекратить поставки в течение 48 часов.