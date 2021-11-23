Анкара, 23 ноября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. До конца нынешнего года Турция собирается подписать новые газовые контракты с Россией, срок которых будет составлять от 3 до 10 лет. Об этом 23 ноября заявил глава турецкого министерства энергетики Фатих Дёнмез, его слова приводит агентство Anadоlu.

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«Контракты (с Россией — ред.), истекающие в конце года, будут продлены. Сроки этих контрактов не такие длительные, как раньше, они могут составить от 3 до 10 лет. Мы предполагаем, что сделка будет завершена к концу года. Также будет возможность увеличения поставок в соответствии с потребностями. Этого пункта не было в предыдущем контракте», — сказал он.

Также Дёнмез отметил, что на данный момент уже существует принципиальная договоренность с российской стороной и уточнил, что при этом цены на газ будут одинаковыми как для частных поставщиков, так и для государственной трубопроводной компании BOTAŞ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время биржевых торгов цена на газ в Европе снова превысила отметку в $1000 за тысячу кубометров.