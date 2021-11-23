Москва, 23 ноября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Россия не потеряла волю к продолжению контактов с зарубежными партнёрами и деловыми кругами, несмотря на все тревожные тенденции сегодняшнего дня. Зарубежный интерес к российским рынкам по-прежнему высок, заявил 23 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

Иностранные партнёры, отметил он, гораздо больше, чем правители стран, заинтересованы в деполитизации хозяйственных связей. Это очень большой, в основном человеческий, ресурс.

«Мы видим сохраняющийся неизменный высокий интерес иностранного бизнеса к российскому рынку», — подчеркнул Лавров в ходе выступления на форуме, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Этот интерес виден на таких площадках как ПМЭФ, ВЭФ, Российская энергетическая неделя и других, отметил он.

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