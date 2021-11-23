Дамаск, , 15:52 — REGNUM Две колонны в составе более 100 автомобилей вооруженных сил США пересекли границу и проехали с территории сирийской провинции Хасеке в Ирак, сообщает SANA.

Американский военный Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что отправным пунктом маршброска стала американская база в Харраб-эль-Джейре. Автомобили следовали на север Ирака через КПП «Эль-Валид».

Безопасность продвижения автоколонн по сирийской территории обеспечивали американские военные вертолеты.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные начали патрулирование линии разграничения между зонами контроля России и международной коалиции во главе с Соединенными Штатами в Сирии.

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