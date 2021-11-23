Минск, , 15:51 — REGNUM «Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом» создаётся в Белоруссии согласно указу № 450, подписанному 22 ноября Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента постсоветской республики.

«Документ принят в целях дальнейшего и комплексного совершенствования деятельности по защите конституционного строя. В указе учтены произошедшие в 2021 году изменения законодательства по вопросам функционирования государственной системы реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки, а также практический опыт противодействия экстремистским проявлениям в 2020 — 2021 годах», — сказано в кратком официальном комментарии.

Указом утверждено положение о межведомственной комиссии, в котором определены её задачи, функции, состав и отдельные вопросы функционирования. Текст документа не опубликован.

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