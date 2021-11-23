Москва, , 15:51 — REGNUM С 1 декабря 2021 года снимаются все ограничения на авиаперелеты из России в Мексику. Появление чартерных рейсов обычно ведет к удешевлению билетов на 20−30%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представители Мексики Юлия Карнаева © ИА REGNUM

По мнению экспертов, увеличение количества рейсов из России в Мексику традиционно благоприятно отразится на стоимости перевозки. В настоящее время авиарейсы между Москвой и Канкуном выполняют только три авиакомпании.

Отмечается, что Мексика — достаточно популярное и востребованное пляжное направление у российских туристов, входит в топ-6 популярных направлений осенне-зимнего сезона. Стоимость тура в Мексику на двоих — 168−421 тыс. руб. в зависимости от количества дней и звездности отеля.

Как сообщало ИА REGNUM, в топ-10 популярных направлений на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября вошла Мексика.

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