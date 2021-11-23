Самара, , 15:52 — REGNUM Директора фирмы заподозрили в мошенничестве при проектировании и строительстве культурно-оздоровительного центра в Самарской области. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, фирма, руководителем которой является фигурант уголовного дела, выступила исполнителем двух муниципальных контрактов на выполнение работ по проектированию и возведению культурно-оздоровительного центра в селе Большая Глушица.

«В нарушение условий проектной документации подозреваемым была осуществлена замена внутренних отделочных материалов зрительного зала на аналоги, имеющие недопустимый класс пожарной опасности, без снижения их стоимости. В последствии, данные работы были сданы заказчику по актам сдачи-приемки выполненных работ, на основании которых на расчетные счета общества с ограниченной ответственностью были перечислены денежные средства в размере более шести миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факт было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и выполнения работ, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

«Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением ФСБ России по Самарской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что подозреваемый был задержан. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти руководителя управляющей компании обвинили в мошенничестве.