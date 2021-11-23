Минск, , 15:45 — REGNUM «В связи с тем, что в мире кризис продовольствия налицо и этот кризис только усугубляется, спрос на продовольствие будет только расти. Естественно, цены будут расти на продовольствие. Поэтому это наша стратегия — чтобы ни в коем случае не сбавить обороты. Ну и свой рынок — это святое», — заявил 23 ноября Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее на эту тему: Белоруссия резко нарастила экспорт продовольствия в ЕС и КНР

Принимая в президентском дворце с докладомминистра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко и зампреда правительства Александра Субботина, руководитель постсоветской республики сказал: «Меня больше всего волнует будущее, стратегия. Текущее уже понятно, все недоработки, все хорошее мы видим. А вот будущее… Мы с вами не единожды обсуждали тактические, стратегические вопросы. Стратегия одна — нам надо побыстрее выходить на экспорт продукции в $7 млрд».

Читайте новости сюжета: Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию