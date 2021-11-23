Москва,
23 ноября 2021, 15:44 — REGNUM Сохранение поста главы американского регулятора за Джеромом Пауэллом, с его консервативными взглядами, вероятно, будет способствовать усилению опасений инвесторов относительно ужесточения монетарной политики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.
«До этого в качестве кандидатуры на смену действующему председателю ФРС США рассматривался Лаэл Брейнард — экономист левых взглядов.
Ожидалось, что он, в силу своих убеждений, будет в первую очередь заботиться о таких факторах, как создание рабочих мест и повышение покупательной способности населения, а стабильность финансовой системы для него будет играть вторичную роль.
Соответственно, инвесторы надеялись, что рынки продолжат заливать дешевой ликвидностью, сохранив учетную ставку на её нынешних низких уровнях и продолжая реализацию выкупа облигаций с рынка.
Такая политика, проводившаяся в последние годы, способствовала феноменальному ралли на американском фондовом рынке, которое не смогла прервать даже пандемия коронавируса. Заодно она привела к разгону инфляции до многолетних максимумов, причем не только в США, но и по всему миру.
Видимо, осознание связанных с этим рисков, в частности, падения доверия к доллару как к надежной валюте, заставило команду Байдена отдать предпочтение креатуре Трампа Пауэллу, а не Брейнарду, выдвиженцу самого Обамы.
Впрочем, несмотря на то, что объявление о сохранении поста за Пауэллом и поддержит доллар, нанеся удар по рисковым активам, вряд ли эта реакция будет долгосрочной. Несмотря на свои взгляды, Пауэлл продолжал политику «разбрасывания денег с вертолета» для поддержания экономической активности.
И даже очевидные негативные последствия таких действий заставляли его до сих пор в основном лишь сурово хмурить брови, относя реальные шаги по ужесточению монетарной политики на вторую половину 2022 года.
Некоторые эксперты объясняли такую нерешительность тем, что в последние месяцы глава американского регулятора «дисиживал» на своей должности, а потому и не брал на себя принятие решений, которые могут вызвать у многих негативную реакцию.
Возможно, сейчас он станет действовать более решительно. А задачу заливания рынка деньгами будут выполнять масштабные программы Байдена по поддержке граждан США и развитию инфраструктуры.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту.
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