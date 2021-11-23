Москва, 23 ноября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Сохранение поста главы американского регулятора за Джеромом Пауэллом, с его консервативными взглядами, вероятно, будет способствовать усилению опасений инвесторов относительно ужесточения монетарной политики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Эмблема ФРС США

«До этого в качестве кандидатуры на смену действующему председателю ФРС США рассматривался Лаэл Брейнард — экономист левых взглядов.

Ожидалось, что он, в силу своих убеждений, будет в первую очередь заботиться о таких факторах, как создание рабочих мест и повышение покупательной способности населения, а стабильность финансовой системы для него будет играть вторичную роль.

Соответственно, инвесторы надеялись, что рынки продолжат заливать дешевой ликвидностью, сохранив учетную ставку на её нынешних низких уровнях и продолжая реализацию выкупа облигаций с рынка.

Такая политика, проводившаяся в последние годы, способствовала феноменальному ралли на американском фондовом рынке, которое не смогла прервать даже пандемия коронавируса. Заодно она привела к разгону инфляции до многолетних максимумов, причем не только в США, но и по всему миру.

Видимо, осознание связанных с этим рисков, в частности, падения доверия к доллару как к надежной валюте, заставило команду Байдена отдать предпочтение креатуре Трампа Пауэллу, а не Брейнарду, выдвиженцу самого Обамы.

Впрочем, несмотря на то, что объявление о сохранении поста за Пауэллом и поддержит доллар, нанеся удар по рисковым активам, вряд ли эта реакция будет долгосрочной. Несмотря на свои взгляды, Пауэлл продолжал политику «разбрасывания денег с вертолета» для поддержания экономической активности.

И даже очевидные негативные последствия таких действий заставляли его до сих пор в основном лишь сурово хмурить брови, относя реальные шаги по ужесточению монетарной политики на вторую половину 2022 года.

Некоторые эксперты объясняли такую нерешительность тем, что в последние месяцы глава американского регулятора «дисиживал» на своей должности, а потому и не брал на себя принятие решений, которые могут вызвать у многих негативную реакцию.

Возможно, сейчас он станет действовать более решительно. А задачу заливания рынка деньгами будут выполнять масштабные программы Байдена по поддержке граждан США и развитию инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту.

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