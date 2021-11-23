Тверь, 23 ноября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Приоритетные направления развития культурной сферы Тверской области рассмотрены на заседании правительства региона 23 ноября под председательством губернатора Игоря Рудени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Верхневолжье — это исторический центр России. И наше стремление стать одним из культурных центров страны обусловлено тем, что история Тверской области связана с именами десятков выдающихся деятелей культуры — писателей и поэтов, музыкантов и дирижеров, хореографов и художников, скульпторов и архитекторов. На территории региона расположены исторически значимые памятники культуры и архитектуры», — отметил на заседании Игорь Руденя.

Так, в 2022 году в Тверской области запланировано проведение мероприятий в честь 350-летия со дня рождения Петра I, 450-летия перенесения мощей святого преподобного Ефрема Новоторжского, 120-летие со дня рождения С.Я. Лемешева, также состоятся ставшие уже традиционными проекты «Фестиваль искусств Юрия Башмета», «Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева», театральные обменные гастроли и другие. Тверская область продолжит участие в федеральной программе «Пушкинская карта» — сегодня в её рамках для молодежи доступно посещение десяти культурных учреждений области.

Отдельное направление — укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в том числе в сельской местности. В рамках национального проекта ремонт Театра кукол, Театра юного зрителя в Твери, а также Кимрского и Вышневолоцкого театров. Всего за пять лет реализации нацпроекта в порядок приведут 42 объекта. До 2024 года в 125 домах культуры планируется провести капитальный и текущие ремонт, обновление оборудования, будут закуплены костюмы, музыкальные инструменты.

В 2021 году в регионе создано два виртуальных концертных зала — в Кашине и Конаково. Такие залы планируется создать в Нелидовском, Осташковском городских и Весьегонском, Западнодвинском, Сандовском муниципальных округах. На данный момент в Тверской области действует 23 зала в 17 муниципальных образованиях, число онлайн-трансляций ежегодно составляет более 50.

На данный момент обновлены экспозиции и проведен ремонт в Музее Тверского быта, Бежецком краеведческом музее. Предусмотрены капитальный ремонт и техническое оснащение музеев в Оленино, Кесовой Горе, Селижарово, Максатихе и других муниципалитетах.

В 2022 году в Твери запланировано открытие Музея живописи Валентина Сидорова «На теплой Земле». На стрелке Волги и Тверцы будут развивать культурно-исторический кластер, в который войдут ключевые достопримечательности города. Продолжится работа по развитию модельных библиотек, комплектованию книжных фондов, внедрению автоклубов для повышения доступности услуг в сфере культуры, поддержке молодых дарований, лучших культработников и другим актуальным направлениям. Так, с 2022 года запланированы новые премии в сфере изобразительного искусства — имени В.М. Сидорова и имени Е.И. Зверькова.

Глава региона отдельно отметил необходимость расширения культурных событий для воспитания детей и подростков.

«Конкуренция за человеческие ресурсы, в том числе формируется на основе конкурентных показателей культуры и искусства территорий. Культура — это будущее, так же, как и демография», — подчеркнул Руденя. Он поручил министерству культуры внести дополнительные предложения по развитию отрасли и формированию календаря ярких событий культурной жизни Верхневолжья.

Для содействия в подготовке и реализации в области единой, системной государственной политики в сфере культуры создан Совет, в состав которого войдут деятели культуры и искусства, признанные эксперты отрасли.