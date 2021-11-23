Вашингтон, , 15:51 — REGNUM Некоторые европейские страны не считают, что Россия, как это утверждают в США, планирует наступление на Украину. Об этом американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила 22 ноября.

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Издание со ссылкой на двух дипломатов ЕС отмечает, что во многих столицах Европы укрепилось понимание «серьёзного характера наращивания сил РФ». Это произошло после того, как представители США дали на недавних брифингах новую информацию.

«Однако некоторые страны не убеждены в том, что Россия планирует наступление на Украину», — пишет газета без уточнения названий этих стран.

По словам собеседников издания, новые сведения США предоставили, чтобы «повысить уровень обеспокоенности» действиями Москвы, однако аналитики западных разведок вместе с тем не уверены, что верно оценивают «настоящие намерения Кремля».

Ранее Bloomberg опубликовало материал о якобы намерении России напасть на Украину в начале следующего года, известном разведке США. В Кремле заявили, как сообщало ИА REGNUM, что никаких агрессивных планов у Москвы нет, напротив, это Киев планирует агрессию против Донбасса.

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