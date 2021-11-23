Тбилиси, , 15:40 — REGNUM Переворот в Грузии 2003 года дал жителям страны надежду, но ставший президентом Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» (ЕНД) этих надежд не оправдали. Об этом 23 ноября заявил журналистам депутат парламента республики Анри Оханашвили.

Михаил Саакашвили U.S. Department of Defence

Он прокомментировал акцию сторонников Саакашвили, которые по случаю годовщины «революции роз» выстроили в Тбилиси живую цепь.

«Национальное движение» не только не оправдало ожиданий, но и держало всю Грузию в цепи политического террора, — заявил депутат. — Все знают, что им совершены преступления, которые неоднократно подтверждены и решениями Страсбурга».

Оханашвили также заявил, что интерес к Саакашвили и в Грузии, и за рубежом в настоящее время «равен нулю».

Напомним, Саакашвили его партия ЕНД пришли в Грузии к власти в результате «революции роз», которая началась в 2003 году. В 2012 году ЕНД в ходе парламентских выборов уступила «Грузинской мечте», а в 2013 году Саакашвили, не дожидаясь окончания президентского срока, покинул страну. После этого его заочно признали виновным в ряде преступлений. ЕНД с тех пор не побеждала на выборах.

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