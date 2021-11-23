Воронеж, 23 ноября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Профессор филологического факультета Воронежского государственного университета Виктор Копров скончался на 71-м году жизни, об этом сообщила пресс-служба вуза.

Http://www.vsu.ru Виктор Юрьевич Копров

Соболезнования в связи со смертью Виктора Копрова выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Это большая потеря для высшей школы нашего региона и филологической науки. Одаренный ученый и педагог, он с полной отдачей и удовольствием служил избранному делу. Его глубокие познания в лингвистике и любовь к русскому языку передавались многочисленным ученикам. Теперь им предстоит самостоятельно развивать научную школу Виктора Юрьевича. Выражаю слова сочувствия его родным и близким, а также всем, кому довелось тесно общаться с ним по работе, учебе, жизни», — написал Гусев.

Виктор Копров являлся почётным работником ВГУ, доктором доктора филологических наук, профессором кафедры общего языкознания и стилистики филологического факультета ВГУ. Виктор Копров в 1973 году с отличием окончил факультет романо-германской филологии. После окончания университета два года служил в армии офицером в должности командира взвода десантно-штурмовой бригады, потом несколько лет работал переводчиком в Воронежском специальном конструкторском бюро кузнечнопрессового машиностроения (1975−1977).

В ВГУ он работал с 1977 года, с 2021 года — профессор кафедры общего языкознания и стилистики филологического факультета. Являлся известным учёным-синтаксистом, внёс большой вклад в изучение сопоставительной типологии русского, английского, венгерского и французского языков, теории и практики перевода, создал научную школу в области семантико-функционального синтаксиса разноструктурных языков.