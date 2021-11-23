Скончался профессор филфака Воронежского госуниверситета
Воронеж, 23 ноября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Профессор филологического факультета Воронежского государственного университета Виктор Копров скончался на 71-м году жизни, об этом сообщила пресс-служба вуза.
Соболезнования в связи со смертью Виктора Копрова выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Виктор Копров являлся почётным работником ВГУ, доктором доктора филологических наук, профессором кафедры общего языкознания и стилистики филологического факультета ВГУ. Виктор Копров в 1973 году с отличием окончил факультет романо-германской филологии. После окончания университета два года служил в армии офицером в должности командира взвода десантно-штурмовой бригады, потом несколько лет работал переводчиком в Воронежском специальном конструкторском бюро кузнечнопрессового машиностроения (1975−1977).
В ВГУ он работал с 1977 года, с 2021 года — профессор кафедры общего языкознания и стилистики филологического факультета. Являлся известным учёным-синтаксистом, внёс большой вклад в изучение сопоставительной типологии русского, английского, венгерского и французского языков, теории и практики перевода, создал научную школу в области семантико-функционального синтаксиса разноструктурных языков.