Москва, 23 ноября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Глава Минфина Антон Силуанов предложил направить 5 млрд рублей на помощь в обеспечении жильем детей-сирот, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Остатки по Самарской области не законтрактованые 5 млрд рублей в настоящее время. Поэтому эти средства могут быть направлены на решение проблемы детей-сирот», — заявил Силуанов в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы во втором чтении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал регионы-доноры обратить внимание на тему обеспечения жильем детей-сирот.

Читайте также:Госдума поддержала проект федерального бюджета на 2022−2024 годы