Москва, , 15:38 — REGNUM Подход к энергопереходу должен быть сбалансированным и недискриминационным. Именно в этом направлении российская сторона будет и далее последовательно работать на международных площадках. Об этом 23 ноября на международном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Загрязнение Ecoreporter.ru

Однако, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, развитые западные страны видимо, придерживаются другой позиции. Такие выводы министр сделал по итогам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

«Налицо было стремление развитых стран Запада, которые уже вышли в постиндустриальный режим своей экономики, сделать всё, чтобы остальные прекратили загрязнять, а стало быть прекратили развиваться», — отметил Лавров.

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«Баланс между интересами защиты климата, охраной окружающей среды и законными интересами социально-экономического развития стран, которые находятся на гораздо более низком уровне, этот баланс всегда был ключом в нашей позиции, и в итоге эта логика преобладала в Глазго и отражена в её решениях», — добавил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что итоги в Глазго не всех удовлетворили, но «здесь недопустимы эгоистичные подходы».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрея Лободы, прошедший саммит в Глазго так и не смог дать конкретные ключевые принципиальные заключения в подписанном итоговом соглашении. Наоборот, его последствия сегодня вполне деструктивны для крупнейших нефтегазовых держав — поставщиков нефти и газа в ЕС, Великобританию и США, считает эксперт.

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