Лавров предостерёг от «эгоистичных подходов» в вопросах климата
Москва, 23 ноября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Подход к энергопереходу должен быть сбалансированным и недискриминационным. Именно в этом направлении российская сторона будет и далее последовательно работать на международных площадках. Об этом 23 ноября на международном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Однако, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, развитые западные страны видимо, придерживаются другой позиции. Такие выводы министр сделал по итогам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.
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Лавров подчеркнул, что итоги в Глазго не всех удовлетворили, но «здесь недопустимы эгоистичные подходы».
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрея Лободы, прошедший саммит в Глазго так и не смог дать конкретные ключевые принципиальные заключения в подписанном итоговом соглашении. Наоборот, его последствия сегодня вполне деструктивны для крупнейших нефтегазовых держав — поставщиков нефти и газа в ЕС, Великобританию и США, считает эксперт.