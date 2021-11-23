Москва, , 15:38 — REGNUM Меры поддержки промышленных предприятий Москвы будут расширены, сообщает 23 ноября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Сергей Собянин Дарья Драй © ИА REGNUM

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, предусматривающее запуск новой программы поддержки предприятий. По ней будут частично компенсироваться затраты, которые тратятся на приобретение отечественного оборудования. В частности, планируется возмещать часть расходов на уплату процентов по кредитам. При этом помощь распространяется не только на стоимость самого оборудования, но и включает его транспортировку, таможенное оформление, монтаж и пусконаладку.

В мэрии уточнили, что размер поддержки будет зависеть от ставки по кредиту, однако не превысит ключевой ставки ЦБ РФ, которая составляет 7,5%. Суммарный объём компенсации не может превышать 100 млн рублей в год.