Москва, 23 ноября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Меры поддержки промышленных предприятий Москвы будут расширены, сообщает 23 ноября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, предусматривающее запуск новой программы поддержки предприятий. По ней будут частично компенсироваться затраты, которые тратятся на приобретение отечественного оборудования. В частности, планируется возмещать часть расходов на уплату процентов по кредитам. При этом помощь распространяется не только на стоимость самого оборудования, но и включает его транспортировку, таможенное оформление, монтаж и пусконаладку.

В мэрии уточнили, что размер поддержки будет зависеть от ставки по кредиту, однако не превысит ключевой ставки ЦБ РФ, которая составляет 7,5%. Суммарный объём компенсации не может превышать 100 млн рублей в год.