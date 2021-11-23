Варшава, , 15:36 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала TVP Info сказал, что «в настоящее время Польша справляется с миграционным кризисом на польско-белорусской границе», а также обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в «государственном терроризме».

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы имеем дело с государственным терроризмом, а всякий терроризм — это акт отчаяния. Действия белорусской власти — это доказательство того, что наша решительная позиция работает. Лукашенко бьется головой о стену. Поэтому мы не можем ни отступить, ни простить ему это», — сказал польский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.