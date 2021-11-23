Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. На юго-западе Санкт-Петербурга с погоней задержан нетрезвый водитель автомобиля Cadillac, который, пытаясь скрыться от правоохранителей, перевернул иномарку. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Pixabay.com Cadillac Escalade

ДТП произошло в ночь на 23 ноября. Сотрудники ДПС заметили внедорожник Cadillac Escalade, который двигался по Московскому шоссе в сторону Колпинского шоссе с нарушениями ПДД. Требования сотрудников полиции остановиться водитель внедорожника проигнорировал, увеличил скорость и попытался скрыться.

«В ходе преследования, на пересечении Московского и Колпинского шоссе водитель преследуемого автомобиля, совершая маневр, не справился с управлением и автомобиль перевернулся. В салоне внедорожника помимо водителя находился пассажир. Оба не пострадали», — отметили в ведомстве.

Как оказалось, водитель, 34-летний мужчина, и пассажир, 30-летняя женщина, находились в состоянии алкогольного опьянения. Водитель доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлены административные протоколы по статьям 12.8 и 20.1 КоАП РФ. Автомобиль помещен на спецстоянку.