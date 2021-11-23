Москва, , 15:35 — REGNUM В свете того, что укладка труб газопровода «Северный поток — 2» уже завершена, санкции в отношении компании, участвовавшей в его строительстве, уже не сможет ничего изменить, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Даже сильно испугавшись и раскаявшись, владельцы Transadria Ltd вряд ли направят своё судно поднимать ранее уложенные трубы на поверхность.

Тем самым американский истеблишмент демонстрирует, что его санкции носят не характер инструментов политического влияния, а представляют собою карательные меры в отношении тех, кто противится воле Вашингтона.

Несомненно, для компании такие санкции будут иметь негативные последствия. В частности, она, скорее всего, не сможет принять участие ни в одном из альтернативных российским газопроводам проектов, будь-то планирующийся маршрут из Норвегии в Польшу, или рассматриваемые варианты по поставкам на юг Европы газа с Ближнего Востока.

Так что единственным выходом для владельцев компании станет участие в следующих проектах Газпрома, например, «Северного потока — 3», постройка которого в свете дефицита газа в Европе и износа ГТС Украины не теряет актуальности.

Но нет худа без добра — Газпрому, таким образом, проще будет найти исполнителя для своих заказов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США ввели санкции против двух судов и компании, участвующей в проекте газопровода «Северный поток — 2», заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе брифинга.

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