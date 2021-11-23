* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:34 — REGNUM *ИГИЛ — (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Государственный департамент США добавил трех высокопоставленных членов «Вилаят Хорасан» (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в Афганистане и в Пакистане — прим.) в свой список международных террористов. Об этом сообщает Tolonews.

«Соединенные Штаты используют все доступные средства для противодействия террористической деятельности, чтобы не дать Афганистану стать убежищем для террористов», — говорится в заявлении Госдепартамента.

В заявлении также говорится, что в список включены Санаулла Гаффари, известный как «Шахаб аль-Мухаджир», лидер «Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Султан Азиз Азам, представитель ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и МаулавиРаджаб, член руководства группировки.

«Санаулла Гаффари, известный как Шахаб аль-Мухаджер, является нынешним лидером «Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — говорится в заявлении. Он был назначен на эту должность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2020 году. «Гаффарикоординирует операции ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и привлекает финансирование для операций».

Согласно информационному бюллетеню, Султан Азиз работал пресс-секретарем группировки с момента проникновения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан.

Маулави Раджаб — один из ключевых командиров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле. Он отвечает за планирование и руководство атаками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской столице.

Кроме того, министерство финансов США обвинило Исматуллу (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Халузи в предоставлении средств ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ввело санкции. По данным Государственного департамента США, Халузи является финансовым посредником ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на международном уровне.

Согласно информационному бюллетеню, Халузи управляет центром денежных переводов в Турции, через который он переправляет деньги ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он также участвует в финансовой схеме в Объединенных Арабских Эмиратах по сбору денег для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).