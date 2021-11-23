Грибановский, Воронежская область, 23 ноября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Многочисленные случаи нарушения прав инвалидов выявлены прокуратурой в Грибановском районе Воронежской области, сообщили 23 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Инвалидное кресло

Всего в районе проживает более трёх тысяч человек, имеющих ограниченные возможности здоровья. В ходе проверки прокуроры выявили факты длительного не предоставления инвалидам необходимых жизненно важных лекарственных средств. Кроме того, объекты социальной инфраструктуры и органы местного самоуправления не оборудованы пандусами, отсутствовали места для парковки.

«Такие факты допущены руководством муниципальных учреждений, аптек, администраций сельских поселений», — уточнили в прокуратуре.

Недоступным для инвалидов остаётся и транспорт — автобусы как межмуниципальных маршрутов, так и внутреннего сообщения не оборудованы специальными устройствами. Более того, в актах коммерческих и муниципальных организаций, в трудовых договорах с инвалидами выявлены положения, ущемляющие их права.

Всего прокуратура в ходе проверки выявила 50 нарушений закона. По итогам работы принесено шесть протестов на незаконные правовые акты, внесено 12 представлений об устранении нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено 10 должностных лиц. Судом удовлетворены требования прокурора по пяти искам об оборудовании организаций и учреждений пандусами, выделении парковочных мест. К административной ответственности привлечено 14 виновных лиц. Работа прокуратуры на данном направлении продолжается.