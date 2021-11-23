Уфа, , 15:30 — REGNUM Метель ожидается в Башкирии. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метель Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания

24 ноября в республике ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура ночью в регионе может опуститься до отметки — 20 °C, днем может потеплеть до — 8 °C.

25 ноября в Башкирии может пройти снег, в некоторых районах республики ожидается метель. Ночью может похолодать до — 25 °C, днем столбик термометра может подняться до — 5 °C.

26 ноября в Башкирии ожидается небольшой снег, гололед. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 16 °C, днем может потеплеть до 0 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии рыбаки на автомобиле попали в снежный плен.