Москва, , 15:26 — REGNUM В Москве проекту по созданию технопарка «Курский» присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта, сообщает 23 ноября правительство столицы.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Новый технопарк будет создан на месте Московского насосного завода рядом с Курским вокзалом.

В мэрии пояснили, что новый статус позволит технопарку снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%. Например, уменьшится ставка налога на прибыль с 17% до 13,5%. Также обнулится ставка налога на имущество и на 99% снизится арендная ставка на землю.

Для создания технопарка на территории будет построен новый корпус на 25,3 тыс. кв. метров. Парк предназначен для компаний, занятых научными исследованиями и разработками, в том числе в сфере фармакологии, химической промышленности и ИТ.