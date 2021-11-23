Москва, 23 ноября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Москве проекту по созданию технопарка «Курский» присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта, сообщает 23 ноября правительство столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Новый технопарк будет создан на месте Московского насосного завода рядом с Курским вокзалом.

В мэрии пояснили, что новый статус позволит технопарку снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%. Например, уменьшится ставка налога на прибыль с 17% до 13,5%. Также обнулится ставка налога на имущество и на 99% снизится арендная ставка на землю.

Для создания технопарка на территории будет построен новый корпус на 25,3 тыс. кв. метров. Парк предназначен для компаний, занятых научными исследованиями и разработками, в том числе в сфере фармакологии, химической промышленности и ИТ.