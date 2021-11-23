Москва, , 15:25 — REGNUM С недавнего времени в Белоруссию с использованием возможностей безвизового режима идёт хорошо организованный наплыв мигрантов, прежде всего из Ирака и Сирии, а также Афганистана, Ливии и некоторых других стран. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Мигранты Mohamed Ali MHENNI

Он подчеркнул, что на белорусскую землю они летят не бортами «Белавиа», а преимущественно чартерными рейсами.

«Их конечная точка назначения — Европа, куда они направляются, чаще всего, к ранее эмигрировавшим знакомым и родственникам», — уточнил Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

Он добавил, что использование транзита через Белоруссию стало прибыльным и крайне циничным бизнесом.

«В поисках лучшей жизни люди вкладывают серьёзные средства в услуги посредников, в приобретение авиабилетов и найм средств передвижения, — пояснил секретарь Совбеза. — Кроме того, хорошо организован бизнес и в польской приграничной зоне, где прорвавшихся через белорусско-польскую границу мигрантов за определенные деньги перенаправляют в Германию».

Европе уже пора действовать, а не давать рекомендации, уверен Патрушев.

«В первую очередь необходимо пресечь бизнес по переправке мигрантов. Заниматься этим нужно и на уровне Евросоюза, и по линии отдельных его стран и их национальных спецслужб и правоохранительных органов», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что массовые попытки форсирования границы Польши мигрантами имеют место быть и будут продолжаться. По его словам, в Варшаве видят, как белорусские власти «ищут новые направления привлечения в Белоруссию иностранцев» «для подпитки кризиса, организованного белорусскими службами».