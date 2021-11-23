Москва, , 15:23 — REGNUM Выдвижение президентом США Джо Байденом главы ФРС Джерома Пауэлла на второй срок было ожидаемо рынками, хотя в последнее время и интрига усилилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Глава ФРС США Джером Пауэлл

«Это произошло после того, как стало известно, что и Пауэлл, и альтернативный кандидат, единственный член Демократической партии в руководстве ФРС Лаэль Брейнард, проходили собеседование в Белом доме.

В итоге Байден сделал выбор в пользу республиканца Пауэлла, объяснив это требованиями к стабильности и независимости ФРС (которую, по его словам, Пауэлл доказал в течение своего первого срока) и нежеланием политизировать свой выбор.

При этом он выдвинул Брейнард в качестве вице-председателя ФРС. Это разумный компромисс, повышающий шансы на одобрение этого назначения в Сенате и в целом на более лояльное отношение Сената к социальному законопроекту Байдена на $1,7 трлн.

И Пауэлл, и Брейнард считаются сторонниками мягких взглядов в денежно-кредитной политике. Оба полагали, что инфляция носит временный характер и нужно добиваться полного восстановления занятости до того, как начинать повышение ставок.

При этом Брейнард выступает за более жесткое регулирование банковского сектора, ускорение выпуска цифрового доллара и учет климатических целей в регулировании.

Тем не менее, при сходстве взглядов обоих кандидатов на денежно-кредитную политику (ДКП) рынок полагал, что в случае назначения Брейнард главой ФРС монетарная политика оставалась бы «голубиной» еще дольше. А вот Пауэлл в последних выступлениях уже высказывал больше озабоченности рисками инфляции.

Поэтому 22 ноября первоначально позитивная реакция рынков на выдвижение Пауэлла сменилась укреплением ожиданий более раннего начала повышения ставок ФРС (с вероятностью 95% рынок фьючерсов ожидает, что первое повышение случится уже в июне будущего года и с вероятностью более 60% ждет 3-х повышений ставки в будущем году).

Реакцией на это стал рост доходностей гособлигаций США, укрепление курса доллара к мировым валютам (DXY) до максимума с июля 2020 г. и снижение высокотехнологичного индекса Nasdaq (наиболее чувствительного к росту доходностей долгового рынка) более чем на 1%. Валюты стран с развивающимися рынками, в том числе и рубль, оказались под давлением.

В целом, переназначение Пауэлла снижает риск неопределенности в сложный период начала нормализации ДКП ФРС — инвесторы относятся к нему с доверием. Однако вне зависимости от того, кто возглавит американский Центробанк, ему предстоит уникально сложная задача — инфляция в США в октябре достигла 6,2%, максимума за 31 год.

В прежние времена ФРС реагировала бы на это резким повышением ставок, а сейчас терпеливо ждет, что по мере исчерпания временных факторов (отмена ограничительных мер после пандемии, проблемы с поставками, дефицит трудовых ресурсов) инфляция начнет снижаться.

Однако уже трое руководителей ФРС, включая вице-председателя Ричарда Клариду, высказались на днях за возможное рассмотрение на декабрьском заседании ускорения темпов сокращения покупок активов, чтобы завершить программу количественного смягчения раньше середины 2022 года — это даст возможность при необходимости раньше начать повышение ставок.

Ситуация осложняется рекордной долговой нагрузкой госсектора и многих компаний не только в США, но и во всем мире, из-за чего в случае изменения парадигмы ФРС (с временного характера высокой инфляции на признание ее устойчивой) и ускоренного повышения ставок возрастают риски потрясений на финансовых и сырьевых рынках», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден выдвинул действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла кандидатом на второй срок на данном посту.

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