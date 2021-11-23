Москва, 23 ноября 2021, 15:23 — REGNUM Выдвижение президентом США Джо Байденом главы ФРС Джерома Пауэлла на второй срок было ожидаемо рынками, хотя в последнее время и интрига усилилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Глава ФРС США Джером Пауэлл
Глава ФРС США Джером Пауэлл
«Это произошло после того, как стало известно, что и Пауэлл, и альтернативный кандидат, единственный член Демократической партии в руководстве ФРС Лаэль Брейнард, проходили собеседование в Белом доме.
В итоге Байден сделал выбор в пользу республиканца Пауэлла, объяснив это требованиями к стабильности и независимости ФРС (которую, по его словам, Пауэлл доказал в течение своего первого срока) и нежеланием политизировать свой выбор.
При этом он выдвинул Брейнард в качестве вице-председателя ФРС. Это разумный компромисс, повышающий шансы на одобрение этого назначения в Сенате и в целом на более лояльное отношение Сената к социальному законопроекту Байдена на $1,7 трлн.
И Пауэлл, и Брейнард считаются сторонниками мягких взглядов в денежно-кредитной политике. Оба полагали, что инфляция носит временный характер и нужно добиваться полного восстановления занятости до того, как начинать повышение ставок.
При этом Брейнард выступает за более жесткое регулирование банковского сектора, ускорение выпуска цифрового доллара и учет климатических целей в регулировании.
Тем не менее, при сходстве взглядов обоих кандидатов на денежно-кредитную политику (ДКП) рынок полагал, что в случае назначения Брейнард главой ФРС монетарная политика оставалась бы «голубиной» еще дольше. А вот Пауэлл в последних выступлениях уже высказывал больше озабоченности рисками инфляции.
Поэтому 22 ноября первоначально позитивная реакция рынков на выдвижение Пауэлла сменилась укреплением ожиданий более раннего начала повышения ставок ФРС (с вероятностью 95% рынок фьючерсов ожидает, что первое повышение случится уже в июне будущего года и с вероятностью более 60% ждет 3-х повышений ставки в будущем году).
Реакцией на это стал рост доходностей гособлигаций США, укрепление курса доллара к мировым валютам (DXY) до максимума с июля 2020 г. и снижение высокотехнологичного индекса Nasdaq (наиболее чувствительного к росту доходностей долгового рынка) более чем на 1%. Валюты стран с развивающимися рынками, в том числе и рубль, оказались под давлением.
В целом, переназначение Пауэлла снижает риск неопределенности в сложный период начала нормализации ДКП ФРС — инвесторы относятся к нему с доверием. Однако вне зависимости от того, кто возглавит американский Центробанк, ему предстоит уникально сложная задача — инфляция в США в октябре достигла 6,2%, максимума за 31 год.
В прежние времена ФРС реагировала бы на это резким повышением ставок, а сейчас терпеливо ждет, что по мере исчерпания временных факторов (отмена ограничительных мер после пандемии, проблемы с поставками, дефицит трудовых ресурсов) инфляция начнет снижаться.
Однако уже трое руководителей ФРС, включая вице-председателя Ричарда Клариду, высказались на днях за возможное рассмотрение на декабрьском заседании ускорения темпов сокращения покупок активов, чтобы завершить программу количественного смягчения раньше середины 2022 года — это даст возможность при необходимости раньше начать повышение ставок.
Ситуация осложняется рекордной долговой нагрузкой госсектора и многих компаний не только в США, но и во всем мире, из-за чего в случае изменения парадигмы ФРС (с временного характера высокой инфляции на признание ее устойчивой) и ускоренного повышения ставок возрастают риски потрясений на финансовых и сырьевых рынках», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден выдвинул действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла кандидатом на второй срок на данном посту.

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