Москва, , 15:22 — REGNUM В Москве завершился второй модуль образовательной программы «Мастерская новых медиа» по направлению «Стратегические коммуникации». Участники узнали, как выстраивать антикризисные коммуникации, научились инструментам работы с негативной информацией и борьбе с фейками. В рамках нацпроекта «Образование» мастерскую организовали АНО «Диалог» и президентская платформа «Россия — страна возможностей» на базе ее образовательного центра — Мастерской управления «Сенеж». Подробности 23 ноября сообщает сайт rsv.ru.

«В настоящее время у государственного пиара в интернете есть два больших вызова: быстрая обратная реакция и фейки. Основные ответы на эти вызовы — глубоко разобраться в проблеме, понимать ее суть и причины, и выстроить проактивную защиту или позицию, наладить опережающее информирование.

И образовательная программа «Мастерская новых медиа», как и другие источники знаний, важна, поскольку обучает специалистов в сфере коммуникаций правильно отвечать на эти вызовы. Видно, что участники Мастерской находятся в диалоге с людьми, они, как и все мы, ищут в нынешней турбулентной ситуации более эффективные решения, более понятные слова. Они готовы, хотят развиваться и общаются с людьми, их волнует качество общения и его эффективность», — отметил заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

Долгосрочная практико-ориентированная программа для PR-специалистов состоит из трех очных образовательных модулей, которые выстроены по принципу работы авторской мастерской.

В рамках модуля организаторы программы — президентская платформа «Россия — страна возможностей», «Диалог» и Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) — подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров в области интернет-коммуникаций.

Как отметила заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Ольга Бужинская, соглашение «открывает новые возможности для привлечения в программу высококлассных экспертов в сфере PR, представители РАСО станут спикерами Мастерской и войдут в экспертный пул программы».

«Государство как никто нуждается в том, чтобы в сфере коммуникаций, работы с масс-медиа, смыслами работали люди профессиональные, которые понимают, из чего складывается современная коммуникационная, медийная и социальная среда. За последние пять лет сильно изменилась приоритетность вокруг. Мы руководствуемся совсем другой информацией, живем уведомлениями в телефоне. Это сильно меняет клиентский путь. Чтобы ответить на этот колоссальный вызов, нужно не просто изменить подходы, а самим измениться.

«Мастерская новых медиа» научит вас пользоваться новым инструментарием, повысит ваш уровень. И дальше, научившись, вы научите всех остальных говорить на новом языке, реагировать и вести себя гораздо быстрее, чем это было и в традиционных СМИ, и в традиционных средствах коммуникации и связях с общественностью», — отметил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Программа ориентирована на подготовку и создание сообщества «цифровых» специалистов в сфере PR, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием самых современных инструментов и средств.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из ключевых показателей национального проекта «Образование» является создание для граждан возможностей для профессионального и карьерного роста путем формирования и развития системы профессиональных конкурсов. До 2024 года число участников профессиональных конкурсов, направленных на самоопределение и профессиональную самореализацию, в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей» должно составить выше 60%. Речь идёт о молодых людях в возрасте от 14 до 35 лет.