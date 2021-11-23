Чебоксары, , 15:22 — REGNUM Прокуратура Чувашии направила в суд уголовное дело в отношении фотографа «подрабатывающего» незаконным сбытом наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Наркотики Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстанет житель Чебоксар. Полицией предварительно установлено, что обвиняемый, работая фотографом на свадьбах, в апреле 2020 года вступил в сговор с преступной группой для сбыта наркотиков. По версии правоохранителей, он взял из тайника, оборудованного в лесу у дороги в Цивильском районе, 170 граммов синтетических наркотических средств.

«Он забрал их для последующего разделения и сбыта малыми партиями», — полагают в прокуратуре.

Следствие также считает, что через три дня через тайник он попытался сбыть часть товара, упаковав их в глиняные комочки.

Наркотики изъяты. Обвинение предъявлено в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (ч. 3 ст. 30 УК РФ; ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Дело рассмотрит Канашский районный суд.

В надзорном ведомстве отмечают, ряд участников преступной группы осуждены и отбывают наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии фигурантами уголовного дела о наркоторговле стали двое граждан Египта. Следствие считает, что один из них создал интернет-магазин, успев привлечь к незаконной деятельности своего соотечественника и чебоксарку.

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