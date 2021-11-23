Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Жительница блокадного Ленинграда, страдающая онкологией и асцитом, которая из-за сильных болей попыталась прооперировать себя сама, госпитализирована и находится под пристальным вниманием врачей. Об этом 23 ноября сообщила председателя комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Быть внимательнее к старикам

Ранее ИА REGNUM сообщало, что накануне о резонансном случае на своей странице в соцсети рассказала руководитель благотворительного медицинского учреждения «Хоспис на дому» Екатерина Овсянникова. Перед операцией на себе женщина, прошедшая войну и блокаду, страдающая онкологическим заболеванием, написала родственникам предсмертную записку, чтобы в случае её смерти никого не обвинили по ошибке. Записку обнародовала сотрудник скорой помощи в Выборге Виктория Шутова.

По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, пациентка находится в стационаре, угрозы для ее жизни нет. По факту случившегося ведомством проводится служебная проверка. Как выяснилось, женщина ранее дважды находилась на лечении в Выборгской межрайонной больнице. По поводу асцита ей была рекомендована хирургическая помощь, а дальнейшее уточнение онкологического диагноза и лечение предполагалось проводить в Ленинградском областном онкодиспансере.

В ноябре ветерана госпитализировали в Выборгскую больницу, где после стандартной процедуры ПЦР-тестирования был диагностирован COVID-19. Блокаднице была предложена госпитализация в Тосненскую больницу, где оказывается срочная хирургическая помощь пациентам с COVID-19, но родственники пациентки отказались от госпитализации.

«В дальнейшем женщина находилась на амбулаторном наблюдении, тест на коронавирус проводился еще дважды — оба раза результаты были положительными, — пояснила Путронен. — Трагическим стечением обстоятельств стало то, что в момент резкого ухудшения состояния никого не было рядом с больной».

В Ленинградской области помимо специализированной онкологической службы работает два хосписа для взрослых пациентов. Паллиативная помощь жителям оказывается на 482 койках во всех районах Ленинградской области, включая Выборгский. Больные направляются в хосписы по рекомендации врача при наличии добровольного согласия.

«Выражаю надежду, что родственники пациентки и медики придут к соглашению в выборе учреждения, где ей будет оказана комплексная паллиативная помощь», — подытожила Екатерина Путронен.

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