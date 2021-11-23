Кострома, 23 ноября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В Костромской области возбуждено уголовное дело о фиктивной вакцинации от COVID-19. Об этом на еженедельном совещании в администрации региона рассказал сотрудник областного управления МВД.

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Несколько костромичей были внесены медиками в федеральный регистр вакцинированных от коронавируса и получили QR-коды. Однако прививок от инфекции они не делали.

Материалы полиции были переданы в следственный комитет. Ответить на вопросы ИА REGNUM о количестве подобных фактов в регионе, в которых были зафиксированы нарушения, СК отказался, сославшись на «интересы следствия».