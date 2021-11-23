Москва, , 15:39 — REGNUM Россия сожалеет, что предложение о временном отказе от патентной защиты вакцин, высказанное на специальном онлайн-саммите «Большой двадцатки», не нашло поддержки. Об этом заявил 23 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он напомнил, что саммит был посвящён пандемии коронавируса, и президент России Владимир Путин на нём активно призывал отказаться от патентной защиты вакцин на взаимной основе. Он предлагал вернуть патентную защиту после окончательной победы над пандемией, когда ситуация придёт в норму.

«Никто даже не отреагировал на это», — сказал Лавров.

По его словам, производители вакцин получают большие деньги, у них есть коммерческий интерес, потому отказываться от патентной защиты они не хотят.

Лавров добавил, что взаимному признанию сертификатов о вакцинации мешают не только объективные причины, но и «субъективные факторы». Однако Венгрия уже признала вакцинацию препаратом «Спутник V», еще целый ряд государств уже «на подходе».

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров ранее заявил об отсутствии побочных эффектов у вакцины «Спутник V». Ей привились уже 120 млн человек в России и за рубежом.

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