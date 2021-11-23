Москва, 23 ноября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Россия сожалеет, что предложение о временном отказе от патентной защиты вакцин, высказанное на специальном онлайн-саммите «Большой двадцатки», не нашло поддержки. Об этом заявил 23 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Он напомнил, что саммит был посвящён пандемии коронавируса, и президент России Владимир Путин на нём активно призывал отказаться от патентной защиты вакцин на взаимной основе. Он предлагал вернуть патентную защиту после окончательной победы над пандемией, когда ситуация придёт в норму.

«Никто даже не отреагировал на это», — сказал Лавров.

По его словам, производители вакцин получают большие деньги, у них есть коммерческий интерес, потому отказываться от патентной защиты они не хотят.

Лавров добавил, что взаимному признанию сертификатов о вакцинации мешают не только объективные причины, но и «субъективные факторы». Однако Венгрия уже признала вакцинацию препаратом «Спутник V», еще целый ряд государств уже «на подходе».

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров ранее заявил об отсутствии побочных эффектов у вакцины «Спутник V». Ей привились уже 120 млн человек в России и за рубежом.

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