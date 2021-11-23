Ереван, , 15:19 — REGNUM Ряд вопросов армяно-российского союзнического сотрудничества в сфере обороны обсудили во время встречи в Ереване глава минобороны Армении Сурен Папикян и посол России в республике Сергей Копыркин. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

Россия и Армения Mil.ru

Отмечается, что посол России поздравил Папикяна с вступлением в должность министра обороны Армении и пожелал ему успехов на этом поприще.

«В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся армяно-российского союзнического сотрудничества в оборонной сфере, а также региональной безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что на встрече также присутствовал военный атташе российского посольства в Армении полковник Игорь Щербаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян заявил, что Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Брюсселе не планируют подписывать документы, касающиеся процессов в двухсторонних отношениях.