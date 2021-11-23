Москва, 23 ноября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил 60 уголовных дел за фейки о мерах по борьбе с COVID-19, заявил 23 ноября глава ведомства Александр Бастрыкин.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Мы сегодня работаем в условиях эпидемиологии. И здесь тоже есть проблемы. Вот мы 60 уголовных дел возбудили по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида», — сказал Бастрыкин на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

По данным СКР, расследования завершены по 34 делам из 60.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бастрыкин заявил, что фейки наносят очень серьёзный ущерб национальной безопасности России, «оборонному климату, общему положению дел в стране».

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