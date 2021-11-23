Мурманск, 23 ноября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Не ждать дополнительного грузопотока, а начинать модернизировать инфраструктуру Мурманского порта уже сейчас призвал председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов в интервью ИА REGNUM.

Марина Захарова ИА REGNUM Морской порт Мурманска

«Проект модернизации Мурманского транспортного узла обсуждался в 2002 году, а второе дыхание у МТУ «открылось» в 2006, когда премьер-министр Михаил Фрадков приехал в Мурманск. На совещании о будущем порта Мурманск глава РЖД Владимир Якунин говорил, что будет грузопоток, РЖД подключится, а министр транспорта РФ Игорь Левитин убеждал, что если не будет железнодорожной ветки к новому порту, то и грузопотока не будет», — отметил общественник.

На прошедшей в Москве в 15-й раз Международной транспортной неделе — 2021 проблемы и перспективы МТУ обсуждались вновь.

По мнению Балашова, Левитин был прав, такую мощную транспортную инфраструктуру как железнодорожные подъезды и развязки, только государство может создать.

Он привел пример Вьетнама, где 10 назад в Дананге построили длинное шоссе на 10 полос, потом от него пошли ответвления, раздача земельных участков и появилось много иностранных инвесторов, чтобы построить шикарные отели.