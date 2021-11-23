Тбилиси, 23 ноября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является лидером переворота в Грузии, названного «революция роз», и по этой причине не должен находиться в заключении. Об том 23 ноября по случаю годовщины переворота заявил в соцсети Facebook председатель основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия.

European People's Party Никанор Мелия

«Никто не может фальсифицировать историю, Михаил Саакашвили, лидер изменений «революции роз», сегодня сидит в тюрьме, он так долго не останется!», — написал Мелия.

Она заявил, что смена режима в Грузии дала возможность Тбилиси ориентироваться на Запад, а не на Россию. Также, по словам лидера ЕНД, благодаря изменениям, в стране повысили пенсии, не стало подачи электроэнергии по графику и высшее образование стало доступно «без блата».

Мелия уверен, что Грузию получится вернуть на путь реформ.

Напомним, Саакашвили его партия ЕНД пришли в Грузии к власти в результате «революции роз», которая началась в 2003 году. В 2012 году ЕНД в ходе парламентских выборов уступила «Грузинской мечте», а в 2013 году Саакашвили, не дожидаясь окончания президентского срока, покинул страну. С тех пор кандидаты от «Мечты» побеждают ЕНД на выборах, используя в предвыборной программе напоминания «преступном» режиме Саакашвили.