С Мурманским морским портом могут совершить ошибку
Мурманск, 23 ноября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Чтобы дать вторую жизнь первому грузовому району Мурманского морского порта, надо двигать причальную стенку ближе к фарватеру, сделать глубину 23 метра, соединить причалы, сделав огромную, в 10 футбольных полей, грузовую площадку и ставить туда любое судно. Об этом ИА REGNUM заявил председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.
«Безусловно, территория первого грузового района рыбного порта выходит по своим размерам далеко за рамки возможностей морского рыболовства в Баренцевом и Норвежском морях», — отметил он.
Напомним, на прошедшей в Москве в 15-й раз Международной транспортной неделе — 2021 проблемы и перспективы Мурманского порта и порта Лавна обсуждались вновь при участии лизинговой компании ГТЛК.
«С высоких трибун говорится, — отметил общественник, — что найден новый инвестор для первого грузового района рыбного порта — «Рыба.РФ», но вкладывать в реконструкцию первого района рыбного порта десятки миллиардов рублей, чтобы реконструировать этот участок только ради рыбы — неоправданно. Если мурманский порт реконструировать по серьёзной государственной программе, привлекая большие бюджетные деньги, надо делать порт многопрофильным, это даст гибкость в будущей работе».
Валентин Балашов добавил, что у идеи модернизации мурманского порта огромный потенциал: «О необходимости модернизировать российские порты только что сказал глава государства, человек реально распределяющий любые ресурсы, который может много чего развернуть в стране, в том числе и грузопотоки».