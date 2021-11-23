Мурманск, 23 ноября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Чтобы дать вторую жизнь первому грузовому району Мурманского морского порта, надо двигать причальную стенку ближе к фарватеру, сделать глубину 23 метра, соединить причалы, сделав огромную, в 10 футбольных полей, грузовую площадку и ставить туда любое судно. Об этом ИА REGNUM заявил председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Михаил Пустовой Мурманск. Кольский залив и порты

«Безусловно, территория первого грузового района рыбного порта выходит по своим размерам далеко за рамки возможностей морского рыболовства в Баренцевом и Норвежском морях», — отметил он.

Напомним, на прошедшей в Москве в 15-й раз Международной транспортной неделе — 2021 проблемы и перспективы Мурманского порта и порта Лавна обсуждались вновь при участии лизинговой компании ГТЛК.

«С высоких трибун говорится, — отметил общественник, — что найден новый инвестор для первого грузового района рыбного порта — «Рыба.РФ», но вкладывать в реконструкцию первого района рыбного порта десятки миллиардов рублей, чтобы реконструировать этот участок только ради рыбы — неоправданно. Если мурманский порт реконструировать по серьёзной государственной программе, привлекая большие бюджетные деньги, надо делать порт многопрофильным, это даст гибкость в будущей работе».

Валентин Балашов добавил, что у идеи модернизации мурманского порта огромный потенциал: «О необходимости модернизировать российские порты только что сказал глава государства, человек реально распределяющий любые ресурсы, который может много чего развернуть в стране, в том числе и грузопотоки».